Actualitzada 28/04/2020 a les 06:45

“Quan passi hi haurà menys oportunitats i les empreses no ens han de contractar per solidaritat, és un dret que tenim”



Anna Parramon, Presidenta de la FAAD



El de discapacitats pot ser un dels col·lectius més perjudicats de la futura crisi econòmica