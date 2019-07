Actualitzada 08/07/2019 a les 06:44

(Si Govern no dona els permisos per fer la tirolina) Vila tindrà una nova patata calenta que afrontar”



Rossend Duró, Cons. d’UL comú lauredià



Amb Desperta Laurèdia i UL, la reunió de poble del dia 17 pot ser per llogar-hi cadires.