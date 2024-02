“Amb els del Barça tenim una rivalitat sana”

Té 46 anys i és mecànic de professió. Quan era petit es va fer del Reial Madrid per influència de la seva família, sobretot del seu pare. Ha arribat a president perquè és un dels socis més antics, hi porta des del 1999, i va agafar el relleu per la seva implicació.