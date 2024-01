“Molts 'streamers' tenen mala imatge per desconeixement”

Amb estudis d’ADE i màrqueting a Barcelona i als EUA, Espuga va fundar FIVE Media Clan el 2021 amb Dani Lorenzo i Sergi Martí. Actualment, compten amb streamers amb milions de seguidors i el club està competint al màxim nivell dels e-sports.

Què és FIVE Media clan? És un club de creadors de contingut i una marca que engloba els e-sports, videoclips i venda de roba. Com va sorgir FIVE? Era als Estats Units, però vaig haver de tornar a Andorra per la covid i vaig provar de trobar feina dins del meu sector, però diverses empreses em van dir que no perquè no tenia experiència. Llavors entre les ganes de fer alguna cosa, la frustració pel rebuig i que al Dani i al Sergi els va quadrar la idea, vam fundar FIVE. Creu que per ser jove no el prenen prou seriosament en els negocis? Cent