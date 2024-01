“Mai vaig pensar que la música acabaria sent la meva prioritat”

La jove andorrana amb arrels portugueses sent les dues cultures molt a prop i vol aprofitar totes dues en el món de la música. Dissabte actua al Roca & Ribes de 18.00 a 20.00 del vespre i interpretarà versions i temes propis.

Per què es va interessar per la música? Tinc un cosí que toca el piano i en veure’l em va crear curiositat per fer-ho jo també, però com a hobby. M’hi vaig interessar sense saber que m’ho prendria tan seriosament, en cap moment vaig pensar que la música acabaria sent la meva prioritat. A part de cantar també compon les seves pròpies cançons. Sí, vaig treure un single en portuguès a l’octubre que es diu “Ela” i va ser l’inici de moltes coses que vindran de cara als pròxims anys. Em fa molta il·lusió que sigui en portuguès perquè sento molt amb aquesta