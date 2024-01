“He visitat per dinar o sopar 172 restaurants d'Andorra”

Va arribar a Andorra l’any 2018 per motius professionals. Fa tres anys es va destapar com a recomanadora gastronòmica i gaudeix explicant les virtuts dels millors restaurants del país. El seu compte d’instagram regaderafoodie ja té més de 14.700 seguidors.

Com neix la idea de recomanar restaurants d’Andorra? Soc una persona molt endreçada i vaig comprovar que, quan gent del meu entorn em volia visitar al país, el primer que em preguntaven era on podien anar a dinar i quins restaurants els podia recomanar. No en coneixia cap i vaig començar a fer una llista de tots els llocs on anava i hi posava què m’havia agradat més i què menys. I es va convertir en una vocació. I de manera inesperada. Sempre m’ha agradat la gastronomia i feia fotos als plats i els ordenava en petites carpetes per tenir resposta a qui