“Més que iniciar una dieta, al gener cal tornar als bons hàbits”

Actualitzada 06/01/2024 a les 12:03

Posar-se a dieta després de les festes ja és tot un clàssic.

És cert que molta gent es marca la fita de perdre pes com a propòsit d’any nou, però sovint la via que busca per aconseguir-ho no és la correcta.

Per què?

Perquè se segueixen dietes detox o similars, que en teoria serveixen per compensar els excessos, però que són contraproduents. Si ho parem a pensar, una dieta detox és absurda, perquè el nostre cos ja s’encarrega de depurar toxines.

I què cal fer?

En realitat compta més el que mengem des que s’acaben les festes fins al Nadal següent, que el que mengem durant les dues setmanes que van de Nadal a Reis. Més que iniciar una dieta, el que cal fer al gener és reprendre uns hàbits saludables que haurien de ser la tònica.

Però no sempre és fàcil mantenir la disciplina.

Tot és qüestió d’acostumar-s’hi. Els hàbits saludables s’han d’incorporar a poc a poc. Si una persona que no consumeix fruita vol començar menjant-ne tres peces diàries de cop, no aguantarà gaires dies. Si aquest canvi es va introduint de mica en mica, al final ja no representarà un esforç: estarà integrat en la seva rutina.

Una dieta, en canvi, és una cosa puntual?

Exacte, són plans pensats per a un temps determinat, més que res perquè resulten insostenibles en el temps. Acostumen a ser molt restrictius, ja sigui pel tipus d’aliment o la quantitat, i això el cos no ho suporta. A més, també hi ha un impacte psicològic: es pateix molta ansietat, i si en algun moment ens saltem la pauta, sorgeix un gran sentiment de culpa.

També hi ha el temut efecte rebot. En què consisteix?

Aquest efecte es produeix quan hi ha un canvi molt sobtat d’hàbits alimentaris. Si estem seguint una dieta molt estricta, el nostre cos ho percep com que hi ha una carència greu d’aliments, de manera que quan tornem a l’alimentació habitual, ens engreixarem amb molta més facilitat.

Es pot menjar de forma saludable també durant el Nadal?

I tant! Per exemple, en els àpats més copiosos, sempre podem preparar un entrant a base de fruites i verdures, com ara una bona amanida. A més d’incorporar vegetals, això ens aportarà sacietat i farà que no ens excedim en els plats principals.

I què passa amb els dolços?

Com passa amb tot, no són dolents si no se n’abusa. No es tracta de no menjar torrons, però sí de fer-ho conscientment i amb moderació. Al cap i a la fi, estem de festa.