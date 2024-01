“Les discogràfiques ja no miren les lletres, volen vendre”

Va néixer a Madrid però fa gairebé 24 anys que viu al país. La música ho és tot per a ell, però mai ha fet res sòlid perquè no n’ha tingut l’oportunitat. Li agrada molt el rock andalús i mostra el seu talent al karaoke, també li agrada anar-hi per escoltar els altres.