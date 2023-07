“Un jugador d'escacs no pot abaixar mai la guàrdia”

Té 28 anys i a l’abril va fer-se amb el títol de Miss International Catalunya. A banda del modelatge, és una amant dels escacs i s’ha classificat per a les semifinals del món del Queens’ Chess Festival, que tenen lloc el 15 de juliol.

Com va viure la classificació per a la semifinal del Queens’ Chess Festival?

Molt tensa. Per començar, estava de viatge i vaig tancar-me a l’habitació de l’hotel a jugar durant les dues hores i mitja que va durar el torneig, que era online. Després, les partides van ser una muntanya russa. Duraven tres minuts. Vaig començar fent taules, a la meitat del torneig em vaig posar de les primeres i de sobte vaig començar a perdre. Em veia a fora.



Però no va ser així.

No. Després de guanyar algunes partides, la darrera era la decisiva. Em va tocar una jugadora superior a