“Cada territori té les pròpies creences sobre els astres”

És un dels impulsors de l’Associació Bocafoscant, dedicada a la divulgació natural, cultural i científica. Aquesta nit participa al Festival d’astronomia Andorra Comapedrosa, amb dues propostes ben diferenciades.

Avui presenta un ‘programa doble’ al pàrquing del Surf d’Arinsal.

Sí, a les set oferiré l’espectacle Mil cent i un estels, al costat de la cantant Laia Pedrol, i a tres quarts d’onze de la nit amenitzaré l’apagada de llums d’Arinsal amb una sessió de DJ.



Comencem per la primera proposta. En què consisteix?

És un espectacle de cançons i divulgació astronòmica concebut des de l’òptica de la cultura i el saber popular d’arreu dels Països Catalans. Fusionem astronomia i música tradicional.



Com va sorgir el projecte?

Aquests darrers anys m’he dedicat a investigar com interpretaven el cel pagesos, pastors, pescadors... Arran d’aquesta tasca, vaig