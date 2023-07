“Si no coneixes les tradicions no les pots estimar”

És una apassionada del món de la cultura popular i una amant del ball. És la presidenta de l’Esbart Valls del Nord i també dansaire. Ha participat a les festes d’Ordino, la Massana i també ha ballat fora del país.

Fa quant que participa a l’esbart?

L’esbart es va crear el 2011 de la mà del comú d’Ordino i la Massana, però jo en formo part des de final del 2015. Sempre m’ha encantat el món de la dansa, des de petita, i estic molt implicada en la cultura popular.



Què significa l’esbart per a vostè?

Som una gran família. A tots ens uneix la passió pel ball i la cultura. No és només un lloc de dansa, sinó també un lloc social on transmets valors, actituds, un estil de vida. Com et dic, és un lloc on es fa, abans de res,