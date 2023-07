“La gent gran d'Andorra és superactiva”

És el responsable de l’Espai de la Fundació Creand que ofereix formació i activitats a persones majors de 60 anys i que es va crear l’any 2000. El semestre passat a l’Espai hi va haver 1.050 inscripcions i 750 hores lectives.

Com neix el programa d’envelliment saludable?

Des de Creand Fundació tenim tres àmbits d’actuació: social, educatiu i cultural. Dintre del social tenim una línia d’actuació que és la de l’envelliment saludable. Dins d’aquesta línia tenim l’Espai de la gent gran.



Què és l’Espai?

És un centre d’activitats i formació per a gent major de 60 anys que van començar l’any 2000. Fins al dia d’avui hem anat fent tot tipus d’activitat per millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris.



Aquest és l’objectiu?

L’objectiu és que al nostre centre les persones majors de 60 anys puguin viure i passar una bona estona tot aprenent. Millorar