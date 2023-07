“No es parla de com afecta haver patit abús sexual”

Compagina la comptabilitat amb les lletres que, fins fa poc, guardava a la seva tauleta de nit. El 2022 va publicar La ciudad que me estremeció i aquest 2023 publica Tiempo perdido. Ambdues són novel·les

autoeditades.

Tiempo perdido és la segona novel·la que publica. Comparteix algun lligam amb la seva primera obra, La ciudad que me estremeció?

La protagonista d’ambdues novel·les és la mateixa, la Maria, i podríem dir que Tiempo perdido (2023) és la complementació de La ciudad que me estremeció (2022). Continuem acompanyant la Maria en el pas de l’adolescència a la vida adulta, però en aquesta segona part ella ja és més madura i les coses que viu són diferents. També he aprofitat Tiempo perdido per tractar temes que van quedar oberts a la primera novel·la.



Quins són aquests temes?

El de la violència de gènere

