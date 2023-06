“Som a temps de repensar com hem d'explotar l'espai”

El 8 de juliol al migdia al teatre de les Fontetes de la Massana, Català oferirà una conferència sobre la geopolítica de l’espai. L’acte s’emmarca en el primer Festival d’astronomia Andorra Comapedrosa.

Què és la geopolítica de l’espai?

En els pròxims anys l’espai esdevindrà un dels motors de l’economia gràcies a l’extracció i l’explotació de les dades que ens proporcionen els satèl·lits. Aquest mercat estarà dominat per grans corporacions. Per protegir aquests interessos, les grans potències ja han iniciat un procés de militarització de l’espai.



Quin és el potencial de creixement d’aquest mercat?

És immens. Les dades que ens arriben dels satèl·lits poden tenir aplicacions en molts camps. Per exemple, en l’agricultura. L’anàlisi de la fotografia d’un cultiu feta amb un satèl·lit pot ajudar a identificar ràpidament quines plantes estan afectades per una malaltia només