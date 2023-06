“L'important és sentir-te orgullós i haver-ho donat tot”

19 anys. Estudia la carrera de física a França i és un dels seleccionats per la Federació Andorrana de Muntanyisme per competir al Mundial juvenil de curses de muntanya que es disputarà del 4 al 6 d’agost a Gran Sasso, a Itàlia.

La veritat és que estic molt satisfet d’haver-me pogut classificar un altre cop i ho afronto amb moltes ganes.



Ja s’havia classificat l’any passat i enguany repeteix. S’ho esperava?

La veritat és que enguany he entrenat força bé i tenia confiança de poder-ho fer. Ara tocarà veure el nivell de la resta de competidors.



Competirà a la categoria Youth C de 19 i 20 anys, i disputarà la cursa vertical i també l’Sky. Amb quina se sent més còmode?

La veritat és que totes dues modalitats m’agraden, però potser em