“Hem d'apropar la música clàssica al carrer”

El quintet de vent, del qual la flautista valenciana forma part, fa un concert avui a les 22 hores als jardins de Casa de la Vall. L’espectacle es titula ‘L’ONCA també bufa: viatges el Torb’ i comptarà amb la presència de més artistes.

Fa quant que toca la flauta?

Des que tenia deu anys. Ara en tinc 29, així que m’he passat gairebé tota la vida tocant la flauta travessera.



Per què va triar aquest instrument i no un altre?

De fet, sí que en vaig escollir un altre. Vaig endinsar-me en el món de la música com quasi tots els valencians i valencianes: arran dels concerts que fan les bandes del poble. Un dia vaig anar amb la família a un d’aquests espectacles i recordo que em vaig quedar hipnotitzada sentint un instrument que encara que era molt petit sonava per damunt de tots. Era