“Els nens aprenen conceptes de futbol, però també valors”

L’exinternacional organitza la 15a edició de l’estada d’estiu que porta el seu nom. Del 17 al 22 de juliol, al CTEO, gairebé un centenar de nois i noies podran gaudir del futbol i aprendre tots els secrets d’aquest esport.

Una estada més que consolidada.

Ja són 15 anys! Estem molt contents de poder continuar amb la tradició i de seguir, un any més, acompa­nyant els nens i nenes del país. Estem bastant establerts i molt orgullosos, sobretot, que l’estada es pugui fer cada any.



L’objectiu des del primer dia, que els participants gaudeixin i aprenguin.

Una prioritat per a nosaltres. Des que vam fer la primera edició del campus, l’any 2008, hem mantingut el primer gran objectiu, que els nens s’ho passin molt bé. A més, aprenen conceptes bàsics del futbol perquè els puguin fer servir quan vagin amb els seus equips.



Ara