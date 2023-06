“El Pirineu ho té magre pel canvi climàtic'”

Presideix la comissió de climatologia de l’Organització Meteorològica Mundial. A finals dels anys 80 va començar a interessar-se per un fenomen que avança perillosament i del qual parlarà demà a Anyós Park, a la jornada de l’Empresa Familiar.

Deia sobre l’estiu passat en una entrevista que potser en uns anys el recordem com un període fresc.

El comentari el vaig fer perquè en els models que projecten com es comportaran els estius es veia com les temperatures estivals s’incrementaven de tal manera que cap al 2030 les condicions que eren anormalment càlides en estius molt calorosos com els de 2003 o 2010 serien condicions normals.



El que era una excepció esdevé la regla.

Hem d’esperar que no tinguem tots els estius una estació tan llarga de calor com la que vam tenir l’any passat, però tot i que enguany o l’any