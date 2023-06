“Cremo els mals sentiments i torno a començar”

És mestra i l’actual secretària de l’Associació de Falles i Fallaires d’Andorra. Organitza i programa les activitats de la Comissió i ha participat en totes les nits de Sant Joan des de ben petita per seguir la tradició familiar.

Consideres que la cultura de les falles és per a tota la família?

La cultura general d’Andorra és per a tothom, per a totes les edats, oberta a tothom. Hi participen els més petits amb les falles de llum fins als més grans amb el foc. Som conscients que comporta un risc, però l’activitat no és perillosa, simplement hi predomina el foc. Sempre hi ha el factor perill, és clar, per això fem proves prèvies i valorem la seguretat del fallaire i el seu contacte amb el foc.



Què representa per a tu aquesta celebració?

Personalment, l’he viscuda des de ben petita. Sempre