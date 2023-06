“La rumba és sentiment, alegria i ganes de passar-ho bé”

És el vocalista i compositor d’aquesta banda de rumba nascuda al país ara fa cinc anys. El grup amenitzarà avui al migdia (13 h) la Vermutada popular organitzada a la plaça dels Arínsols d’Encamp en el marc de la Festa del Poble.

Què han preparat per al concert d’aquest migdia?

Serà una actuació d’unes dues hores en què oferirem bona part del nostre repertori. Unes sis o set cançons nostres i la resta d’altres artistes del gènere de la rumba.



Quins són els orígens de Rumband?

Tot va començar arran d’una actuació a La Fada Ignorant, l’octubre del 2018, en el marc d’un concurs que organitzava el local. Ens van dir que ens havíem de posar un nom per poder participar i va ser així com ens vam constituir oficialment.



La formació s’ha mantingut sense canvis?

No. En aquell moment érem tres, dos guitarristes i jo a