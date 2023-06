“Abans ens deien bruixes. Avui, feminazis”

És una de les actrius –a la foto, al mig– andorranes amb més projecció. Avui oferirà l’espectacle de microteatre Fe(minus), basat en tres processos judicials per bruixeria, a la Massana. L’acompanyaran Cristina Pericas i Txell Díaz.

Com definiria amb poques paraules l’espectacle ‘Fe(minus)’, que avui a la nit representarà a la plaça de l’Església de la Massana amb Cristina Pericas i Txell Díaz?

És una obra de microteatre basada en tres processos judicials reals contra tres dones andorranes acusades de bruixeria. El text té un aire de farsa i de denúncia.



On va descobrir aquestes històries?

Estan extretes de sentències que es poden trobar a l’arxiu Terra de Bruixes, que recull documentació sobre les dones acusades de bruixeria a Andorra.



Per què va voler escriure aquesta obra?

Per donar veu a les dones condemnades i processades per bruixeria. Abans d’escriure el

