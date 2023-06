“Pal és un poble petit amb una gran festa”

Higienista dental de formació i professió, està implicada en l’organització de la festa major de Pal des que té 16 anys. Assegura que el millor de la festa és veure com tothom s’ho passa bé en les activitats.

Quina vinculació té amb la festa major de Pal?

Soc la padrina major de la comissió de festes. Ja en fa dos anys.



Des de quan hi participa?

Des que tinc 16 anys.



Què va animar-la a col·laborar-hi?

Pal és un poble molt petit. Tota la meva família n’ha format part en algun moment. Vaig animar-me a participar-hi per tradició familiar, per no trencar aquesta cadena, i perquè vull que la festa tingui continuïtat.



Què és el més gratificant de la feina que fa a la comissió de festes?

Organitzar una festa major suposa molta feina. Hi ha moltes hores i esforç al darrere que no es