“Saber català per treballar aquí seria l'ideal”

És un dels voluntaris que es dediquen a mantenir converses amb les persones que arriben o que porten un temps a Andorra però que no han pogut aprendre el català.

Què és un voluntari per la llengua?

És una manera de contribuir que l’idioma del nostre país, el català, agafi rellevància especialment en les persones nouvingudes o que per la seva circumstància no tenen gaires possibilitats de parlar català en el seu entorn. Així que a través del servei de política lingüística del Govern posen en contacte persones voluntàries que estem disposats a donar una part del nostre temps per interactuar amb persones que volen parlar català.



Amb quanta gent interactues?

En principi durant el curs escolar tens una persona assignada al càrrec i és amb aquesta persona que interactues. Quedes normalment un