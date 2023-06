“La meva música és com caminar per sobre dels núvols”

Va irrompre amb força cap al 2020 amb un EP, Brains, que ja desvelava el seu univers i una proposta tendra i multicolor. El seu primer disc, Uncertainty, ja l’ha portat pels millors escenaris espanyols i avui, a les 20.00 h, al Jambo.

Deu estar encara de ressaca emocional pel Primavera Sound.

Encara no ho he pogut assaborir del tot ni assimilar gairebé res, perquè vaig acabar molt cansada i em vaig posar de seguida a preparar el concert d’Andorra i altres coses. Però, clar, Barcelona i Madrid van ser dues experiències inoblidables.



El seu primer disc, Uncertainty, ja porta nou mesos al carrer.

Estic molt contenta de com està responent la gent. Mai hauria pensat que podia treure un disc, era el gran somni que sempre havia tingut, i només per això, per haver-ho aconseguit, ja em sembla fort.



I cantant en anglès.

Clar, per això estic