“Les emocions són part essencial del procés d'emprenedoria”

És CEO i cofundadora, amb Jorge Garcés, de l’empresa Aumentium, dedicada a l’assessorament de negocis. Demà al matí (10 h) tots dos oferiran a l’hotel Roc Blanc una sèrie de mentories d’emprenedoria personalitzades.

En què consisteix la seva proposta?

Es tracta d’unes mentories d’emprenedoria anomenades one-to-one, que hem organitzat en sessions de 30 o de 60 minuts, en funció de les necessitats de cada client.



Quin és l’objectiu?

Volem fomentar el creixement i el desenvolupament de l’emprenedor i del seu negoci, compartint la nostra experiència i coneixements. També donem molta importància a un aspecte que normalment no se sol tenir gaire en compte, què és el de l’autoconeixement.



Per què és important?

Perquè les emocions són una part essencial del procés d’emprenedoria. És fonamental que la persona o persones que hi ha darrere d’un projecte empresarial tinguin una