“El TDAH afecta el 4% dels menors de 18 anys”

És cap del servei de psiquiatria infantojunvenil a la corporació sanitària Parc Taulí de Sabadell i el 15 de juny imparteix la conferència ‘El TDAH: més enllà del diagnòstic’. L’acte tindrà lloc al comú d’Escaldes-Engordany a les 18 hores.

Què és el TDAH?

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament molt freqüent. Afecta entre el 3% i el 4% de la població en etapa educativa, és a dir, els menors de 18 anys, i incideix en dos aspectes: la conducta i l’aprenentatge. Pel que fa a la conducta, són nens que els costa estar-se quiets, parlen molt, els has de repetir les ordres constantment... Pel que fa a l’aprenentatge, els costa concentrar-se, retenir la informació, són desorganitzats…



Existeixen diferents tipus?

Sí. Hi ha un TDAH que combina hiperactivitat i manca de concentració i n’hi ha un