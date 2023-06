“TorbLAND s'adreça tant als residents com als turistes”

Ha volgut posar en marxa amb la dona, la Raquel, una marca de marxandatge, Torb­LAND, que identifica el país, els seus símbols i valors naturals, amb peces adreçades tant a residents com a turistes.

Per què ha decidit crear aquesta marca de marxandatge amb la dona?

El que volíem era fer un projecte professional conjunt diferent al que havíem fet fins ara i que tingués com a protagonista la identitat d’Andorra.



Per què el nom de TorbLAND?

Vam pensar diferents denominacions i volíem que estigués molt vinculada a Andorra. Per això ens vam decantar finalment per TorbLAND, que vol dir el fort vent d’hivern que tenim aquí i la paraula territori, i a més s’inclouen les sigles AND d’Andorra en anglès. Així, voldria dir tot plegat el territori del vent del nord. El logotip té el mapa