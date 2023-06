“En vint minuts pots mostrar què fas com artista”

El resident andorrà actuarà el proper 22 de juny (19 hores) a l’Auditori Nacional en el marc de la competició organitzada per la revista Enderrock, el Sona9, on presentarà les seves noves cançons.

Com definiries el teu estil musical?

Hi ha una barreja de moltes influències. Crec que podríem dir que, com a titular, el que faig és indie pop o indie rock en català. A partir d’aquí barrejo moltes influències com el rock el jazz o el funk, entre molts altres.



I què té de diferent aquesta iniciativa?

Doncs amb la música vaig començar quan tenia dotze o tretze anys, que vaig arrencar amb la bateria i també tocava amb els amics en algun grup i després vaig entrar a la Jonca. Al cap d’un temps vaig decidir començar a fer classes de guitarra perquè