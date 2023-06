“El públic es va obrint cada dia més a la música contemporània”

Nascuda a Granada, és una intèrpret de reconegut prestigi. Actualment és organista de la catedral i de l’església de San Andrés de Valladolid. Aquest vespre debuta al festival Orgue&nd amb un programa de música contemporània. Serà a l’església de Sant Esteve a les 21.30 hores.

En el concert d’aquesta nit proposa un viatge al passat a través de la música contemporània.

Sí, perquè crec que és important mostrar com el llegat que hem rebut dels grans compositors del passat també es fa sentir en la creació actual.



Què podrem escoltar?

Interpretaré algunes peces que em van dedicar quan va néixer el meu fill, com Cradle Song, de Ronald Watson, o Awake to Life, de Guido Donati. També una peça molt interessant del britànic Giles Swayne, Riff-Raff. Es tracta d’una obra molt rítmica, amb colors i timbres impressionants, que amb el seu llenguatge minimalista aposta per un tractament molt