“A Portugal molta gent conserva els vestits antics”

L’edifici sociocultural l’Estudi, d’Ordino, acull l’exposició Integrats, un homenatge del Grup de Folklore Casa de Portugal a la tradició lusitana i al patrimoni arquitectònic i cultural d’Andorra. Medeiros és la responsable dels retrats.

Com van tenir la idea de fer l’exposició fotogràfica ‘Integrats’?

Moltes idees del Grup de Folklore Casa de Portugal han nascut al sofà de casa i l’exposició no n’és cap excepció. Tota la família hi estem molt implicats.



És una projecte que volien tirar endavant fa temps, oi?

La iniciativa va sorgir del conjunt d’activitats culturals programades pel Grup de Folklore Casa de Portugal per celebrar el vint-i-cinquè aniversari de l’entitat. La pandèmia va obligar-nos a aturar el projecte, que hem reprès després.



Què s’hi pot veure, a l’exposició?

És una sèrie de fotografies fetes en llocs emblemàtics del país en què membres de l’associació