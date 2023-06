“Ni en el millor dels somnis ens imaginàvem guanyar així”

Després de penjar-se l’or als Jocs dels Petits Estats de Malta, la capitana de les grandalles i la resta de la selecció femenina viatja a Belgrad per afrontar des de demà l’Europeu de set. Un moment dolç, sens dubte, per al rugbi andorrà

La medalla d’or ha de tenir millor gust amb el pas dels dies.

Tinc la sensació que encara no hem acabat de pair-ho, que no som conscients de tot el que ha passat i de totes les emocions. Encara tenim ressaca emocional i, a més, quan vam tornar a Andorra tot­hom ens va felicitar i d’aquesta manera dones més valor al que has aconseguit.



Va sortir un torneig rodó. Invictes i remuntada a la final.

Ni en el millor dels somnis ens hauríem imaginat fer-ho tan bé i guanyar així. Va sortir bé, però també hi va haver molta pressió a la final