“Arinsal és referent en la pràctica de BMX a Andorra”

És l’ànima del circuit de les Berques, on dissabte passat una quarantena de corredors de BMX que van competir als anys 80 i 90 –molts amb fills– van trobar-se per “reviure l’adrenalina” de la vella escola.

Des de quan és responsable de les Berques d’Arinsal?

Des del 2008, que és quan van encarregar-me que dissenyés aquest espai.



Quan va arribar a Andorra hi havia afició a la BMX?

No es coneixia gaire. Hi havia més afició a la bicicleta de trial. La creació del circuit de les Berques va atraure aficionats a la BMX a Arinsal. Molts eren residents a Andorra provinents de països com França i Anglaterra, on aleshores aquest esport ja estava arrelat. Arinsal és el referent en la pràctica del BMX a Andorra. I això no hauria estat possible sense el compromís del comú de la