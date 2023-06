“El 55% de les mercaderies es poden repartir en bici”

L’any passat va crear amb Carmen Estévez aquesta cooperativa santcugatenca de transport sostenible de mercaderia i missatgeria. Avui ofereix una conferència al Bici Lab, pel Dia internacional de la bicicleta. Serà a les 16.30 h.

Com definiria el seu projecte?

Sovint es pensa en la bicicleta com a eina de lleure i esport, i nosaltres també la volem potenciar com a agent econòmic. Des del punt de vista de la logística urbana, és una opció que pot substituir les furgonetes.



Una bicicleta pot transportar el mateix volum de mercaderies?

Treballem amb unes bicicletes que es diuen long tail, que tenen una llargària considerable, i que disposen d’una caixa davantera de fins a 465 litres de capacitat. També tenim uns remolcs amb els quals es poden transportar fins a 200 quilos de material. Quan cal portar molt volum i