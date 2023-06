“Amb 10 minuts de ioga diaris ja es noten els beneficis”

La instructora oferirà un taller de ioga demà dissabte organitzat pel comú d’Escaldes-Engordany, una pràctica de la qual destaca les qualitats per millorar l’estat físic i psicològic de les persones.

En què consistirà el taller de ioga a l’aire lliure de dissabte?

L’objectiu és que la gent faci esport a l’aire lliure. En aquest sentit entenem que el ioga a més d’una forma de cuidar-se i de connectar amb un mateix, serveix també per exercitar el cos, i ho volem fer una mica diferent sortint a l’exterior.



Per què a l’aire lliure?

Penso que pots tenir una millor sensació. No és el mateix estar entre quatre parets, per molt maco que sigui l’espai, que estar a l’aire lliure, cosa que comporta més estímuls, més oxigen, més amplitud, més llum; en definitiva més sensació.



Cada