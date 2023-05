“Menjar amb el mòbil ens dificulta fer bé la digestió”

Actualitzada 31/05/2023 a les 12:10

El taller està centrat a aprendre a elaborar tàpers saludables. Allà ensenyaré algunes receptes, trucs, maneres de sortir del pas quan no saps què cuinar-te…I tant. Pensem que menjar fora de casa significa menjar malament i no és així. Hi ha centenars d’opcions saludables, fàcils i ràpides per fer-se un tàper. De fet, amb cinc ingredients ja pots fer molts plats.La meva mare era una gran cuinera i sempre em quedava embadalit mirant el que feia. He estudiat el batxillerat de cuina, un grau de dietètica amb un enfocament més holístic, un màster en educació emocional i psiconeurolingüística, i sempre he estat fent cursos de cuina saludable. Ara mateix imparteixo tallers de cuina com el d’avui, treballo en una clínica com a dietista i psiconeuroimmunòleg i tinc la meva marca, que es diu Essència Mohit.Alimentar-se de manera saludable és un acte d’amor propi. Quan constantment mengen malament estem maltractant-nos nosaltres i la natura. Però tampoc s’ha d’anar d’un extrem a l’altre. No cal obsessionar-se i donar-se un capritx sempre és bo. Una altra cosa que no em cansaré de repetir és que és essencial menjar sense el mòbil.Menjar amb el mòbil és sinònim de no fer bé la digestió. Quan mengem amb estrès o amb estímuls constants tenim el cortisol disparat i no digerim bé els aliments, i que ens arribi una notificació ja ens posa alerta. Hem de prendre consciència del que mengem i així també donem temps al nostre sistema digestiu perquè doni un senyal al cervell si estem plens.El mite del calci, per exemple. La indústria alimentària ens ha inculcat la idea que l’única manera d’obtenir calci és a través dels lactis. El cert és que el calci es pot obtenir de les ametlles, de les fulles verdes, d’alguns peixos. Després també hi ha el mite que el greix fa guanyar pes. No és el mateix la matèria grassa que té un alvocat o els fruits secs que la que té un croissant o la carn processada.Ara que fa bon temps m’agrada combinar algun cereal o seudocereal sense gluten com la quinoa o l’arròs, amb verdures, amanida i fruits secs. Els hummus també són bona opció. De cigrons, remolatxa...