“Els alumnes amb bicicleta al Senegal tenen millors notes”

Actualitzada 29/05/2023 a les 12:02

Es tracta d’un projecte que treballa per la igualtat d’oportunitats dels estudiants del Senegal, un país on hi ha moltes escoles i instituts, però que es troben a les ciutats, i no disposa d’un sistema de mobilitat. D’aquesta manera, volem facilitar que els estudiants vagin als centres educatius en bicicleta.El que nosaltres fem és un projecte educatiu, i les bicicletes són una cosa més. És a dir, rebem les demandes de les escoles per ser beneficiàries del nostre projecte i, si ho aprovem, busquem el finançament per dur-lo a terme. Això vol dir que construïm un taller i un pàrquing, i formem un mecànic, i facilitem una flota de 60 a 80 bicicletes. El cost és d’uns 30.000 euros, i l’escola cobra a l’alumne una quota anual de 9 euros per garantir el salari del mecànic i la compra de recanvis. O sigui, que fem la inversió, però el manteniment del projecte queda en mans de l’escola.De moment hi ha 10 instituts que s’hi han apuntat, i n’hi ha un que no ha continuat.La Universitat de Barcelona està fent un estudi d’impacte, i una cosa que s’ha vist és la millora de les notes dels alumnes que reben la bicicleta. A més, s’estalvien cada dia uns 90 minuts i consumeixen cinc vegades menys d’energia, perquè no han de caminar. D’altra banda, s’ha vist que aquelles escoles que segueixen el projecte tenen un percentatge d’alumnes que van a la universitat que es troba al voltant del 50%, en lloc del 35% de la resta.Crec que la bicicleta és un element indispensable de la ciutat, és productora de felicitat. És realment una forma de crear ben-estar i d’estar content, i això és un element indiscutible.La meva opinió és que en molts casos, com passa a Espanya, és per una manca de consciència mediambiental, i per això no hi ha més carrils per a les bicicletes. La veritat és que a Espanya fa bon temps i podries anar a tot arreu en bicicleta, però només alguns ajuntaments han apostat molt fort per aquest mitjà.Perquè no es troba en l’ADN dels polítics, ja siguin catalans o andorrans, no s’ho creuen. I falten vint anys perquè realment es cregui en la bicicleta com un mitjà idoni per desplaçar-se per la ciutat.