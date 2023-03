“Saber qui té les teves dades és impossible”

Hi ha un ‘boom’ pel que fa a voler controlar qui té accés a les nostres dades?

No és estrictament un boom, s’està legislant des de fa molts anys a Europa però ha arribat un punt que el que s’ha fet és tractar de controlar-les. Les nostres dades ja estan corrent pel món des de fa anys i les empreses ja les tenen. El que passa ara, i el sector va força tard, és que s’intenta controlar l’abús d’aquestes dades.



Tenim capacitat de no perdre el control sobre les nostres dades?

Tècnicament, no perdem el control sobre elles. Tot i que és cert