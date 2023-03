“Queviures Liana ha aguantat fins que no ha pogut més”

Queviures Liana va obrir el 1936. Després de tres generacions i 86 anys servint els clients, el desembre del 2022 es va veure obligada a tancar. La botiga ja no podia lluitar contra les grans superfícies i les noves formes de consum.

Com van ser els inicis de Queviures Liana?

La botiga la van obrir els avis, el Pere i l’Emilia, l’any 1936. Venien de tot, des de roba fins a estris de cuina, aliments, i com que abans a les cases no hi havia telèfon, en tenien un. El local era a l’avinguda Carlemany, davant del cinema Valira, que també era un històric del carrer. Els avis m’explicaven que abans els horaris no existien i que sovint tancaven, pujaven a casa sopar i quan s’acabava la sessió de nit del cinema tornaven a obrir perquè la gent pogués comprar.



Després intueixo que el

#1 Andreu

(15/03/23 08:26)