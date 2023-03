“Volem que la gent passi bones estones gastronòmiques”

Ell des de la sala i ella des de la cuina regenten un dels restaurants integrats al segell Andorra Selected. La Borda Vella, a Encamp, és el resultat de convertir una afició que apassiona en professió i negoci.

Treballaven en un sector completament aliè a la restauració.

Jordi Guimó: Treballàvem en un banc, des del 2005 al 2012 vaig estar al món financer a Andorra, però la restauració ja ens agradava, des de l’altre costat de la barra.

Gemma Cardona: Jo hi portava 18 anys i arran d’uns problemes a la vista vaig deixar el banc i el 2015 em vaig incorporar per fer-me càrrec de la cuina.



Com van ser els inicis?

J. G.: Van ser mesos molt complicats perquè sempre recordem el primer dia que se’n va fer càrrec la Gemma, que cuina molt bé...

G. C.: Però cuinava a casa