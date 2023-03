47 anys. Forma part dels 300 voluntaris que col·laboraran a les finals de la Copa del Món d’esquí alpí de la setmana que ve. Ho fa des del 2012, amb la primera visita del circuit mundial, i enguany tampoc s’ho ha volgut perdre.

Som a tocar de les finals. Amb ganes?

I tant, és un esdeveniment molt important per al país. A més, és una oportunitat de tornar a mostrar-nos de cara a la candidatura del Mundial del 2029.



Quina serà la seva funció?

Jo soc al grup d’outside, dins d’un grup que som veterans i estem on se’ns requereix. No és només estar en un lloc, ser voluntari és ajudar on faci falta.



Va triar-la vostè aquesta opció?

No, jo parteixo de la base que si ets voluntari, al final vas on et posin. Potser si et fan triar dius: “M’agradaria estar en un lloc asseguda en