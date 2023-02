“L'accés dels nanos al porno fa que sexualitzin la dona”

Expert en l’ús de la tecnologia i de com afecta les persones, participarà en la conferència L’altra cara de les pantalles, que se celebra avui a les 19 hores a la sala de conferències de MoraBanc i que organitza Andorra Telecom.

Les aplicacions, les xarxes socials i els jocs estan dissenyats per crear addicció?

Estan fets perquè la gent s’ho passi bé. Ara bé, es tracta de negocis i, per tant, els interessa que els usuaris hi passin el màxim de temps possible per vendre subproductes. Creen addiccions conductuals.



Com ho fan?

L’element clau és la recompensa variable i la instantània. Quan reps una notificació, anticipes que tens un premi –un comentari, un nou seguidor, que algú ha pujat contingut...– i això genera dopamina, l’hormona del plaer. Ara bé, no sempre hi ha premi. Aquest condicionant fa que generem més dopamina i, per tant,

