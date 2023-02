“Volem visibilitzar temes que als joves els fa por expressar”

Forma part de The Teen Project, la companyia teatral del Punt 400 de la Massana, que demà a les nou del vespre i dissabte a les set de la tarda representa al teatre de les Fontetes el seu tercer espectacle: ‘Atrapats’.

En què consisteix ‘Atrapats’?

L’obra vol transmetre la idea que molta gent viu atrapada, tant psicològicament com físicament, en una sèrie de problemes dels quals no sempre es parla i que sovint són difícils d’afrontar.



Per exemple..?

Trastorns mentals com l’ansietat, la bipolaritat o la depressió, o de conductes de risc com l’alcoholisme o la drogoaddicció, o dels embarassos no desitjats...



Per què heu decidit decantar-vos per aquests temes?

Des que va néixer The Teen Project, en totes les nostres produccions sempre hem intentat parlar de qüestions que no estan del tot normalitzades. Volem visibilitzar temes que potser d’una altra forma no es tractarien, sobre