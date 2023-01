“No hi veig cada dia pitjor, cada dia hi veig diferent”

Ha estat un referent en l’àmbit periodístic esportiu a Catalunya. Avui ofereix al Roc Blanc la conferència ‘Com convertir l’adversitat en una oportunitat’, sobre la seva experiència després que li diagnostiquessin una malaltia degenerativa als ulls.

Es pot convertir l’adversitat en una oportunitat?

L’adversitat és constantment present a la vida i per a cadascú de nosaltres, per petita que sigui, ens sembla la més gran del món. Hem de ser capaços d’acceptar-la i adaptar-nos-hi, a més de donar per fet que conviurà amb nosaltres. I una vegada fet això, hem de dir a aquesta adversitat que, quan vegem qualsevol oportunitat, ens hi abraçarem perquè així podem explorar altres camins i enganxar-nos a la vida. Sempre hi ha oportunitats que passen per davant dels nostres nassos i del que es tracta és que les aprofitem.



No deu ser gens