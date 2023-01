Actualitzada 15/01/2023 a les 12:06

Una seixantena. Tots som professionals del sector de la restauració. Molts som de la Massana, però ve gent de totes les parròquies i fins i tot de fora d’Andorra. Cada any s’hi apunta gent nova.És la condició que vaig posar al comú quan em va proposar fa uns anys d’organitzar la recuperació de la festa a la parròquia, que no va celebrar-se durant uns quants anys. Els temps han canviat i considero que un àpat popular no es pot organitzar de qualsevol manera. Hi ha unes condicions sanitàries que s’han de complir.La principal és que es desgreixa. Els nostres avis no ho feien, és clar, perquè aquest excés de greix els donava força i els ajudava a passar l’hivern. Avui dia, però, portem un estil de vida més sendentari i les feines que fem la majoria no demanen tant exercici físic. No podem menjar les escudelles d’abans perquè ens farien mal. Tampoc ens venen tant de gust. Una escudella forta de greix te la menges al migdia i a la nit quan te’n vas al llit encara et retorna.No, al contrari. Que sigui més lleugera agrada a tothom. Fem una escudella perquè tothom vulgui repetir. I aixo és el que sol passar: quan te n’has menjat un plat en vols un altre.La carabassa. És el primer ingredient que posem a bullir perquè es desfaci dins la sopa. També hi posem col. Són dos ingredients que hi donen molt bon gust. Amb la col, però, cal anar amb compte perquè fermenta de seguida. Si fas una escudella amb col a casa, cal menjar-se-la el mateix dia.Unes 1.200, que estic segur que s’acabaran, com cada any.Tot es compra a productors i comerços de la Massana: les verdues i la carn per a l’escudella, els formatges, la coca i les begudes.No. Hi haurà una olla d’escudella vegetal i també una altra amb aliments sense gluten per a celíacs.