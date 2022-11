“De vegades no sabem com fer arribar la paraula a la gent”

Nascut en un poble colombià a més de 2.000 metres sobre el nivell del mar, des del 25 d’agost del 2014 és el mossèn de la Massana, on dimarts el bisbe d’Urgell i Copríncep, Joan-Enric Vives, va iniciar la visita pastoral.

Va néixer a Colòmbia, però ja fa molts anys que viu aquí.

El 92 vaig venir al seminari de la Seu d’Urgell per convalidar unes assignatures de filosofia de la carrera de Teologia. L’any següent vaig baixar a Barcelona, on vaig acabar els estudis de Teologia, i el 97 vaig ser ordenat sacerdot. Són 25 anys de servei a la diòcesi. Aquest any celebro les noces d’argent sacerdotals.



Com és que va venir a la Seu?

Monsenyor Joan Martí i Alanis, aleshores bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, va fer possibles els intercanvis amb un grup de Colòmbia. Gràcies a un sacerdot que va