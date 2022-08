La ciutat devota

Bruta i caòtica no serien la millor carta de presentació per convidar a visitar qualsevol ciutat. Però cap descripció de Nàpols pot obviar allò que crida per primer cop l’atenció: el trànsit esbojarrat i la quantitat de residus que campen pels carrers. Malgrat els seus defectes, l’urbs més poblada del sud d’Itàlia és capaç de seduir el visitant per raons de caire estètic però especialment per la vida que respira. Perquè caminant pels carrers més cèntrics, entre edificis que onegen roba estesa, el viatger es pot trobar a un senyor que ha fet del balcó de casa seva l’escenari des