La porta de la Costa d'Azahar

Malgrat la seva inevitable massificació, Peníscola és una ciutat que sempre és obligatori visitar-la cada cert temps. Municipi de la Comunitat Valenciana, província de Castelló, i un dels principals reclams de la Costa d’Azahar, té molt més que el conegut castell del Papa Luna. Ara bé, no tindria cap sentit no reconèixer o negar que la històrica fortificació és un dels seus pols d’atracció i el lloc que acostuma a rebre més quantitat de visitants.



El castell templer de Peníscola és conegut com el del Papa Luna, ja que el Papa Benet XIII d’Avinyó (Pedro Martínez de Luna) hi va viure