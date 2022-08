El sostre de Roses

No cal ser un alpinista experimentat per gaudir d’una de les millors perspectives de l’Alt Empordà. Sortida habitual dels mateixos rosincs –-que aprofiten per escapar-se del brogit dels turistes–, de ciclistes de muntanya o, fins i tot, de famílies amb nens petits, aquesta ruta s’ha convertit en una excursió de prop més d’una hora i mitja de durada per a aquells que no dubten a fer un petit esforç abans d’obtenir una recompensa amb les vistes espectaculars.



Tot i que la ruta es pot fer i desfer des del mateix traçat, val la pena apostar pel circuit circular i descobrir, per