“Andorra pot arribar a ser un hub mundial del nou internet”

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:15

És una tecnologia innovadora i disruptiva, considerada ja pels experts com a GPT, que traduït vol dir tecnologia d’interès general. Com totes les tecnologies d’aquest tipus com l’electricitat, el vapor o internet, hi haurà un punt i a part. Afectarà tots i cadascun dels sectors de l’economia i la societat en general.Al llarg dels anys internet ha anat evolucionant. Des d’internet W1 fins a W3, que estarà basada en blockchain. Internet, va democratitzar l’accés a la informació. Amb internet W1 podíem accedir a informació i amb W2 vam poder començar a compartir informació. Amb internet W3 podem transferir valor de forma descentralitzada sense intermediaris.Explicarem per què W3, basat en el blockchain, els NFT i el metavers, ens afectarà a curt, mitjà i llarg termini en les nostres empreses i en les nostres vides, tal com ha fet internet W1 i W2. Tothom té en ment Silicon Valley com a hub mundial on s’han creat les empreses d’internet amb més èxit de les dues primeres generacions de web. Les normes han canviat i Silicon Valley potser ja no és l’ecossitema adequat per ser un hub mundial de web 3. Volem explicar com Andorra, seguint l’estela de països com Malta o Estònia, entre d’altres, pot arribar a ser un hub mundial del nou internet.Andorra, definitivament, té les característiques per crear un ecosistema amb possibilitats reals per aparèixer en el mapa mundial com a hub W3. Andorra és un estat amb molta flexibilitat en el marc legal. Aquesta particularitat pot ser de gran ajuda perquè aquesta tecnologia creixi aquí i ser un nou Silicon Valley o un dels Silicon Valley de la web 3.0, perquè ens entenguem. La fase és molt primària, però el risc és no arriscar ara. Andorra hauria de començar a curt termini a construir aquest ecosistema, ja que d’altres països del món ja hi són immersos amb la mateixa idea en ment.Fa molts anys que treballo en transformació digital per a multinacionals i el procés que va passar amb internet fa 25 anys. Tothom té clar que internet ara és rellevant i estic convençut que aquesta tecnologia pot ocupar un nou espai similar i que d’aquí a cinc o potser deu anys no entendrem la vida sense ella, segurament la web 3.0 ja estarà superada i sobreescrita per una nova generació.