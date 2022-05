“El kungfu és una filosofia de vida”

Té 39 anys i en porta 20 practicant wushu i kungfu. Fa unes setmanes va penjar-se una medalla d’or i una de plata a l’Europeu que va fer-se a Bulgària, en la que era la seva primera participació en un torneig d’aquest nivell.

Dues medalles a l’Europeu. S’ho esperava?

No, perquè era el primer que fèiem. Va ser una gran experiència, amb 14 països i gairebé 500 competidors, i era el primer cop després de la Covid-19 i hi havia un gran nivell. Al final vam fer el que sabem fer.



Era la primera participació d’Andorra i tornen amb tres metalls. Deu-n’hi-do.

Sí, el Sergi Adame també va fer un gran campionat, però va perdre la final. La valoració és molt bona perquè hi ha molt nivell. Fa molts anys que ens preparem, però fins que no vam entrar a la Federació Europea quan es va